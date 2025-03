Furlani e Moncada presenti all'allenamento dei rossoneri, per far sentire la vicinanza della dirigenza alla squadra in vista della trasferta di Napoli. Tra giovedì e venerdì si dovrebbe rivedere anche Ibrahimovic. Per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo - che dovrebbe avvenire dopo Pasqua - stanno salendo in questi giorni le quotazioni di Paratici. Ma resta viva anche la pista Tare

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada presenti questo mercoledì a Milanello per assistere all'allenamento dei rossoneri (quasi al completo dopo la sosta per le nazionali), in vista della trasferta di Napoli di domenica 30 marzo. Tra giovedì e venerdì anche Zlatan Ibrahimovic si dovrebbe rivedere al centro sportivo. In casa Milan le prossime settimane saranno decisive non solo sul campo ma anche per le decisioni in vista della stagione 2025/2026.