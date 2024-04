L'ex difensore e Pallone d’Oro ha spiegato a Radio Serie A come arrivare sulla panchina della squadra della sua città sia per lui un obiettivo. Quindi sulla stagione del Napoli: “L’anno scorso era una macchina perfetta, quest’anno è entrata in un vortice di negatività. Brutto vedere a metà classifica una squadra che ha vinto l'anno prima”. Poi ha avuto belle parole per De Rossi e Thiago Motta

