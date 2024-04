Sarà Fabio Cannavaro a prendere il posto di Gabriele Cioffi, per il quale è atteso l'esonero dopo il ko contro il Verona. L'ex allenatore del Benevento sarà in città nella giornata di lunedì 22 aprile per firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri. Reja, prima scelta del club friulano, ha rifiutato per motivi familiari. Cannavaro debutterà il prossimo 25 aprile nel recupero con la Roma contro De Rossi, suo ex compagno in Nazionale. Nel suo staff ci saranno anche il fratello Paolo, Pinzi e Troise