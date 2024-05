Il ds dell'Inter ha parlato delle prossime mosse di mercato e ha svelato qualche retroscena: "Dobbiamo fare poche cose quest'estate, abbiamo la rosa pronta. Rinnovo di Inzaghi una formalità, per quello di Lautaro c'è la volontà di entrambe le parti. Gudmundsson ci interessa ma in quel reparto siamo a posto. Buongiorno mi piace molto ma non è un'ipotesi al momento. Taremi e Zielinski li abbiamo presi a febbraio. Leao era vicino all'Inter: avevamo l'accordo con il Lille"

