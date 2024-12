Napoli, piace Matic: Conte vuole tre acquisti

Il Napoli inizia a pensare al mercato di gennaio. Le intenzioni del club azzurro sono quelle di intervenire per un difensore centrale che possa essere alternativo a Rrahmani e Buongiorno, un esterno sinistro, con Spinazzola che potrebbe lasciare il club e un centrocampista per completare il reparto e il nome delle ultime ore è quello di Nemanja Matic, ex Roma, attualmente in forza al Lione. Dal 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, tutte le sere alle 23 torna Calciomercato L'Originale

Si avvicina la riapertura del mercato di gennaio e il Napoli si presenta come una delle società più attive. Definite le strategie di Antonio Conte che si aspetta l'arrivo di un difensore centrale che possa essere l'alternativa a Rrahmani e Buongiorno. Sulla fascia sinistra poi, in caso di partenza di Spinazzola, si cercherà un sostituto e il nome molto caldo è quello di Biraghi che è in uscita dalla Fiorentina. La novità arriva però dal centrocampo dove per completare il reparto il Napoli starebbe pensando a Nemanja Matic, mediano serbo che conosce già il campionato italiano grazie alla sua esperienza alla Roma e che è già stato allenato da Conte al Chelsea. Su di lui, classe 1988, c'è anche un interessamento della Fiorentina. In caso poi di partenza di Raspadori il Napoli potrebbe anche aggiungere una pedina in attacco.