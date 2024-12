Napoli, parti più vicine per il rinnovo di Meret

Alex Meret si avvicina al rinnovo con il Napoli. Il contratto del portiere è in scadenza a giugno 2025, ma le parti sono da settimane a lavoro per il prolungamento. L'ultimo incontro si è svolto in giornata a Castel Volturno tra l'agente del giocatore, Federico Pastorello, e il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. C'è stato un nuovo passo in avanti dal punto di vista economico e le parti sono sempre più vicine per l'intesa definitiva, con l'obiettivo di chiudere entro fine anno. La struttura del nuovo contratto di Meret potrebbe essere di un anno con opzione.