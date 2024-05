La settimana della verità. L’Europa e il nuovo allenatore. Gli ultimi sette giorni con il tricolore sulla maglia, gli ultimi novanta minuti, domenica pomeriggio, prima della rifondazione. Il momento delle scelte, condizionate anche da quanto accadrà a Dublino. Gian Piero Gasperini è schizzato in testa nella corsa alla panchina del Napoli, eppure la finale di Europa League rappresenta un’incognita sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta. Con una vittoria infatti potrebbe considerare chiuso, nel migliore dei modi, il suo ciclo a Bergamo, un’altra sconfitta invece, dopo quella in Coppa Italia, potrebbe indurlo ad onorare il contratto in scadenza nel 2025… per riprovarci.