In serata incontro interlocutorio tra Tudor col suo agente, il presidente Lotito e il ds Fabiani, per decidere se andare avanti o no. L’allenatore ha firmato per 2 anni ma non mancano frizioni sul mercato: Rovella, Isaksen e Guendouzi sono sacrificabili per l’allenatore ma non per la società. Per il momento si andrà avanti così, se non si trovasse un accordo, per sostituire Tudor - tentato dall’opzione Bologna- sulla panchina biancoceleste le ipotesi portano a Italiano (se non dovesse andare a Bologna) o a Baroni

Vertice a sorpresa, in serata, tra Igor Tudor e il presidente della Lazio Claudio Lotito. L’allenatore, insieme al suo procuratore, è rientrato in Italia dalla Croazia per vedere a cena il numero uno biancoceleste, in un ristorante vicino a Formello, presente anche il ds Fabiani. L’argomento della cena, il futuro dell’allenatore, per decidere se andare avanti insieme o no. Tudor, quando è subentrato a Sarri, ha firmato un contratto di due anni ma non sono mancate le frizioni specie per le scelte di mercato. Per l’allenatore, giocatori come Rovella, Isaksen e Guendouzi (con cui il rapporto non è semplice dai tempi di Marsiglia), sono sacrificabili. Per la società, che su questi tre ha investito molto la scorsa estate, no. Il club non considera in discussione la permanenza dell’allenatore sulla panchina laziale ma nel caso non si trovasse un accordo per proseguire, si guarderebbe in giro. Nell'incontro non sono stati fatti significativi passi in avanti, la cena è stata interlocutoria, e per il momento, duqnue, si andrà avanti così. Nel caso di rottura e nell'ipotesi che Italiano non chiuda col Bologna, una pista per la panchina della Lazio porta proprio all'ex allenatore della Fiorentina, un’altra a Marco Baroni. Con Tudor che potrebbe anche essere tentato dalla possibilità di andare a guidare proprio il Bologna.