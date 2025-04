Il direttore sportivo del Marsiglia è a San Siro per il derby di Coppa Italia tra Milan-Inter, a conferma dell'interesse dei nerazzurri per Luis Henrique. Dialogo aperto tra le parti, anche se sull'esterno brasiliano non manca la concorrenza delle squadre europee

L'Inter continua a lavorare per il futuro. Un nome che interessa particolarmente ai nerazzurri è quello di Luis Henrique , esterno offensivo dell'Olympique Marsiglia. A confermare l'interesse verso il brasiliano è la presenza a San Siro questa sera, per il derby di Coppa Italia, di Medhi Benatia , direttore sportivo dell'OM. Il classe 2001 piace molto all'Inter, anche se la concorrenza non manca (su di lui c'è anche il Bayern Monaco). Le richieste del club francese sono intorno ai 30-35 milioni di euro .

I numeri di Luis Henrique

Arrivato al Marsiglia nel 2020, Henrique ha chiuso la sua prima stagione in Francia con 5 assist in 24 presenze. Nell'anno successivo, invece, è stato venduto in prestito al Botafogo (squadra con cui aveva esordito tra i professionisti), prima di tornare all'OM nel 2023. Per lui, nel corso di questa stagione 29 partite giocate con 9 gol e 7 assist tra campionato e coppa.