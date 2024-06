Runjaic, terzo in Extraklasa con il Legia

Come dicevamo, quello di Runjaic è un nome a sorpresa e poco noto al grande pubblico. Nella scorsa stagione ha allenato il Legia Varsavia con cui ha conquistato il terzo posto in Extraklasa alle spalle di Jagiellonia e Slask e si è anche ben comportato in Conference League, competizione durante la quale ha battuto l'Aston Villa ma poi è stato successivamente eliminato dal Molde. In carriera, Runjaic ha allenato soprattutto in Zweite Bundesliga, guidando il Kaiserslautern e il Monaco 1860 prima di trascorrere cinque anni al Pogon Stettino e gli ultimi due al Legia Varsavia.