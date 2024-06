Nel video Luca Marchetti, in diretta a Sky Sport24, ha fatto il punto sulle strategie della prima Juventus di Thiago Motta. Un mercato sostenibile, seguendo le linee guida di un ringiovanimento della rosa. Douglas Luiz è a un passo dai bianconeri (20 milioni più McKennie e Iling-Junior, entrambi in scadenza nel 2025), mentre per la porta Di Gregorio prenderà il posto di Szczesny che andrà in Arabia. Bloccato Greenwood dello United: può arrivare se partono Chiesa o Soulé

JUVENTUS, THIAGO MOTTA È IL NUOVO ALLENATORE