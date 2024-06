Rossoneri sempre al lavoro per l'attaccante belga, che è in contatto anche col Napoli (legato però alla situazione di Osimhen). Il Chelsea ha fatto sapere che vuole 40 milioni di euro. Per il centrocampo idee Fofana e Chukwuemeka, ma c'è stato anche un sondaggio informativo per il centrocampista francese che aspetterà il termine dell'Europeo

Il Milan resta al lavoro per Romelu Lukaku. Proseguono i contatti tra il club rossonero e l'attaccante belga, che un anno fa era entrato nel casting tra i possibili nuovi attaccanti del Diavolo. Il Milan spinge per il prestito mentre il Chelsea ha fatto sapere il prezzo del giocatore: 40 milioni di euro, cifra dalla quale non intende scendere. Da sottolineare come su Lukaku ci sia anche il Napoli, che è sempre in contatto ma che convive con la situazione legata a Osimhen (destinato a partire). Nessuna accelerata da parte delle due italiane, che intanto lo seguono a distanza all'Europeo. Agli ottavi il suo Belgio affronterà la Francia, dove gioca un protagonista sul quale il Milan si è interessato per il centrocampo.