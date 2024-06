Calciomercato LIVE: le notizie di oggi

Ieri è andato in scena l'incontro tra l'Inter e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi. Si tratta sulla durata del nuovo accordo: 2026 con opzione per il 2027 come vorrebbe il club o direttamente 2027 come vorrebbe Inzaghi. E' una fase interlocutoria, non si è ancora arrivati al traguardo ma rimane ottimismo

