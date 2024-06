La sua Georgia ha conquistato una storica qualificazione agli ottavi di finale degli Europei anche grazie alla sua rete al Portogallo. Poi nel post partita Khvicha Kvaratskhelia ha anche parlato del suo futuro al Napoli in un'intervista alla 'Rai': "Conte ha detto che resto? Non lo so ancora, lo rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli. Ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro". Nel corso della conferenza stampa di presentazione il nuovo allenatore del Napoli era stato netto: "Rimane, non ci sono dubbi. Vi ho dato una notizia? No, l'ha data il presidente. Esalteremo le sue caratteristiche, dobbiamo assecondarle". Oggi il Napoli con Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna volerà in Germania per presentare la proposta di rinnovo di Kvara (in scadenza il 30 giugno 2027), già annunciata dal presidente in occasione della presentazione di Conte.