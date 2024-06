Tutto fatto per l'arrivo in biancoceleste del classe 2001: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva tra i 6 e i 7 milioni di euro. Fatta anche per Noslin dal Verona

Week-end prolifico in chiave mercato per la Lazio di Claudio Lotito. Dopo aver chiuso per l'arrivo in biancoceleste dal Verona di Noslin (affare da 15 milioni di euro), Marco Baroni è pronto a dare il benvenuto anche a Fisayo Dele-Bashiru. Trovato l'accordo con il giocatore e con i turchi dell'Hatayspor, squadra che ne detiene il cartellino: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva tra i 6 e i 7 milioni di euro. Profilo seguito per diverse settimane dal club capitolino, con una frenata negli ultimi giorni dovuta alle richieste d'ingaggio del classe 2001: superato anche quest'ostacolo, con l'accordo che di fatto porta la trattativa verso la chiusura.