Napoli, Billing può arrivare già oggi in Italia

In dirittura d'arrivo l'accordo fra Bournemouth e Napoli per il passaggio del 28enne centrocampista Philip Billing dal club inglese ai partenopei. Ultimi dettagli da definire in queste ore con i contratti già pronti per essere firmati. Il centrocampista intanto ha avuto il via libera per organizzare il suo viaggio in Italia in modo da poter effettuare le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. L'operazione lampo dovrebbe essere definita con un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il classe 1996 sarà presto un nuovo rinforzo in mediana e libererà Michael Folorunsho atteso a Firenze