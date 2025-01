Torino, pronta nuova offerta per Casadei

Dopo la frenata del Napoli che ha virato con decisione su Philip Billing del Bournemouth per rinforzare il proprio centrocampo il Torino sta preparando una nuova offerta per assicurarsi il giovane centrocampista del Chelsea di scuola Inter. Un primo tentativo era stato fatto nei giorni scorsi e Casadei aveva dato il proprio gradimento alla destinazione granata

Il Torino torna con forza a pensare a Cesare Casadei per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore del Chelsea classe 2003 è infatti in uscita dal club londinese e già nei giorni scorsi c'era stato un tentativo di accordo con la società granata. La trattativa si era poi arenata per il rilancio deciso del Napoli che però nelle ultime ore sembra aver cambiato obiettivo puntando a Philip Billing del Bournemouth. Adesso la società di Cairo è pronta a rilanciare una nuova offerta che dovrebbe prevedere sempre una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Casadei, che quest'anno ha giocato solo in Conference League e mai in Premier, aveva già dato il proprio gradimento all'ipotesi di trasferirsi al Torino