Non è ancora arrivato l’annuncio, ma non dovrebbero esserci tanti dubbi sul rinnovo di Simone Inzaghi all’Inter, come confermato anche da Marotta e Ausilio. La settimana prossima l'allenatore aprirà la stagione con la consueta conferenza di inizio ritiro e chissà che non potrà annunciare novità in tal senso

Quando arriva, arriva. Il rinnovo di Inzaghi con l’Inter è come il famoso Natale di quello spot pubblicitario di qualche anno fa. È sicuro che arrivi, tutti lo certificano. È solo questione di tempo. Ausilio rivela di essere andato in Sardegna due giorni con l’allenatore per preparare la stagione. Marotta dice che Inzaghi meriterebbe tantissimo ma bisogna anche badare alla sostenibilità. Tradotto: l’Inter offre un allungamento dell’attuale contratto che scade nel 2025 fino al 2026. L’allenatore puntava al 2027 ma con un leggero aumento dell’ingaggio dovrebbe andare incontro al club. In ogni caso a sentire i protagonisti c’è assoluta sintonia sul programma comune. La settimana prossima Inzaghi aprirà la stagione con la consueta conferenza di inizio ritiro e chissà che non potrà annunciare novità in tal senso. L’anno scorso dichiarò di voler puntare dritto sulla seconda stella. Detto, fatto. Altri due titoli: Supercoppa e Scudetto. Un trionfo. Per questo la prosecuzione con l’Inter non è mai stata in discussione. E il rinnovo, quando arriva…arriva.