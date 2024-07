Di Francesco: "Per la salvezza servirà coraggio"

L'ex allenatore del Frosinone si presenta in conferenza stampa: "Qui a Venezia dobbiamo raggiungere l'obiettivo attraverso il lavoro e la lealtà". Sul mercato: "Cerchiamo giocatori che completino la rosa. Tessmann difficile da sostituire, non dovremo sbagliare scelta"

Presentato ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco, all'inizio della conferenza stampa ha anche parlato della sua ultima esperienza culminata con una retrocessione all'ultima giornata: "Ringrazio il Frosinone, in primis il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi, i ragazzi straordinari e i tifosi che mi hanno fatto sentire come uno di loro in una annata non dico sfortunata, perché non voglio alibi, ma dove siamo retrocessi immeritatamente. Auguro loro di tornare in A. Ho sempre scelto le persone prima della squadra e ringrazio il presidente del Venezia".

"Per la salvezza servirà coraggio"

"È stato un ottimo inizio, con una bella struttura e con gente competente, una piccola-grande società dal punto di vista organizzativo. Ho visto i ragazzi e gli ho chiesto la loro disponibilità come prima cosa fondamentale. Il direttore ha parlato di coraggio e servirà insieme alla resilienza. Quello che ci è mancato al Frosinone è stato l'obiettivo finale. Quello che serve qui è di raggiungerlo, attraverso il duro lavoro e la lealtà. Nel corso di un campionato vedi cose che non ti piacciono. Chiederò ai miei il rispetto per se stessi e per la maglia che indossano. Ho visto grande senso di appartenenza da parte dei dirigenti verso la squadra e la società".

"Mercato? Stiamo scegliendo i giocatori con i dirigenti"

"Stiamo scegliendo i giocatori insieme, non è poco. Stiamo cercando giocatori che completino la rosa. Mi auguro che arrivino prima possibile. Di quanti uomini avrò bisogno? Più che uomini, doppi ruoli. Poi se c'è qualcuno in più è anche meglio".

"Tessmann difficile da sostituire"

"Pohjanpalo e Joronen li ho seguiti, hanno vinto anche contro mio figlio a Palermo. In rosa ci sono ragazzi interessanti, una difesa solida. Già li vedevo attenti e applicati, dovranno esserlo ancora di più". E su Tessmann, destinato alla cessione: "Credo sia il più difficile da sostituire. Il suo sostituto un po' gli si dovrà avvicinare, ma i copia incolla non ci interessano. Sarà importante non sbagliare la scelta".

Ds Antonelli: "Di Francesco condottiero con idee coraggiose"

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli è intervenuto nel corso della presentazione di Di Francesco "Per me è un piacere presentare Di Francesco, c'è tanto entusiasmo nell'iniziare la stagione in Serie A. Per affrontare le nuove sfide abbiamo deciso di affidare la guida tecnica a lui non solo per le capacità che ha dimostrato ma anche per lo spessore umano che ho conosciuto prima che accettasse la nostra proposta. Sarà il nostro condottiero che ha le sue idee coraggiose, con una espressione di calcio che possa rendere orgogliosi i nostri tifosi sia nei momenti positivi che negativi".