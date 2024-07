Rinforzo a centrocampo per Simone Inzaghi che dà il benvenuto al polacco: per l'ex Napoli, che arriva a parametro zero, contratto fino al 30 giugno 2028. E per il sostituto di Buchanan ci sono tre possibili soluzioni che la dirigenza valuta

Un'operazione di mercato (al pari di quella che ha portato Taremi in nerazzurro) già chiusa da tempo: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell'Inter. Si aspettava solo l'annuncio ufficiale da parte del club, con il contratto del centrocampista polacco depositato in Lega diversi giorni fa. Arriva a parametro zero dopo le ultime otto stagioni vissute in maglia Napoli: per lui firma con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Rinforzo in mediana dunque per Simone Inzaghi, in attesa di altri due annunci: Josep Martinez (al Genoa 13,5 milioni più 2 di bonus) per la porta nel ruolo di vice-Sommer e Taremi appunto, che arriverà da svincolato.