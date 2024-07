Spinazzola al Napoli, il benvenuto di De Laurentiis via social

Arriva l'ufficialità di Leonardo Spinazzola al Napoli. Dopo l'esperienza alla Roma l'esterno sinistro si unisce agli azzurri, arrivando a parametro zero e firmando per due anni. Primo colpo dunque per il Napoli targato Antonio Conte, che aspetta ora Rafa Marin e Buongiorno in attesa di altri arrivi

