Il mercato come tema principale nelle parole di Giovanni Manna, dirigente del Napoli, che a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro il Modena di Coppa Italia, ha parlato della situazione legata al futuro di Osimhen: "Victor è un giocatore che vuole andare via e già l'anno scorso c'era una situazione in essere, noi siamo tranquilli perché abbiamo in rosa ragazzi per sostituirlo. Osimehn è un giocatore forte ma vogliamo dare integrità al gruppo e preferiamo tutelare la creazione del gruppo squadra. Poi vedremo quello che succederà nei prossimi 20 giorni".

leggi anche Le formazioni tipo delle 20 squadre di Serie A