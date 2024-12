Casadei, la carriera

Classe 2003, nato a Ravenna, Casadei è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e poi in quello dell’Inter, arrivando alla convocazione in Prima Squadra ma senza mai giocare nessuna partita ufficiale con i nerazzurri. Nell’agosto 2022, il Chelsea lo compra per 15 milioni più bonus e lo inserisce nella sua squadra giovanile. A gennaio Casadei va in prestito al Reading, in Championship, per poi ripetere l’esperienza nella seconda serie inglese anche la stagione successiva, nel Leicester di Maresca, per poi essere richiamato a Londra con Pochettino allenatore. Con il Chelsea trova l’esordio in Premier League e chiude con 11 presenze in campionato. Confermato al Chelsea da Maresca, nel frattempo diventato allenatore dei Blues, quest’anno non ha ancora mai giocato in campionato, mentre sono 4 le presenze di Casadei in Conference, più una in FA Cup. È soprattutto con le selezioni giovanili azzurre che Casadei si è messo in mostra: al mondiale Under 20 del 2023, il centrocampista è stato nominato miglior giocatore del torneo (la sua Italia ha chiuso al secondo posto) e ha vinto la Scarpa d’oro come miglior marcatore con 7 gol.