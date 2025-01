L'Inter si muove sul mercato e pensa a due colpi in prospettiva. Il club nerazzurro ha infatti rivolto le sue attenzioni verso due giovani calciatori argentini del Newell’s Old Boys. Si tratta di Tomás Perez, centrocampista centrale classe 2005 e Mateo Silvetti, esterno offensivo nato nel 2006. Bisognerà ora capire quali saranno le tempistiche e le condizioni per un'eventuale trattativa, che presto potrebbe entrare nel vivo. Entrambi nel giro della nazionale argentina Under 20, stanno trovando spazio e continuità nel loro club. Sono già 17 le presenze per Perez e 20 per Silvetti in questa stagione.