L'attaccante svizzero torna al Milan dopo le visite mediche con il Lipsia: non è l'unico caso, anzi ultimamente è accaduto più volte che i test sostenuti con la nuova squadra abbiano fatto saltare una trattativa data già per conclusa. C'è chi aveva già posato con la nuova maglia, chi si è visto stoppare per problemi ai denti, chi non ha passato le visite in due club diversi nella stessa sessione...