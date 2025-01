La sconfitta in Supercoppa e la rimonta subita contro il Bologna hanno ridato fiato ai detrattori di Inzaghi, subito pronti a sottolineare i pochi lati deboli dei nerazzurri. In realtà la squadra viaggia a rigoroso ritmo scudetto e anche se i giocatori sembrano più concentrati in Champions che in campionato non si può di certo dire che l'Inter sia in difficoltà