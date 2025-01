Giovanissimo ma sempre con la valigia in mano, come scritto sul manuale del calciatore: dominante nelle giovanili dell'Inter, poi il passaggio al Chelsea e i prestiti al Reading e al Leicester. Nel mezzo, una brillante carriera nelle Under della Nazionale italiana. Nonostante Maresca lo conosca bene, i 'Blues' sembrano essere pronti a lasciarlo partire, la Serie A ad accoglierlo, seguendo le orme del suo modello: Sergej Milinkovic-Savic