Dopo l'infortunio di Lookman, l'Atalanta sta valutando due giocatori per l'attacco: si tratta di Raspadori e Maldini. Contatti in corso, si attendono sviluppi

Dopo l'infortunio di Lookman, l'Atalanta ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori e su Daniel Maldini per rinforzare l'attacco. I due calciatori sono stati valutati dall’Atalanta, che potrebbe dunque intervenire sul mercato per sopperire all’assenza dell’attaccante nigeriano.

L'infortunio di Lookman

Brutte notizie per Gasperini in vista della sfida contro il Barcellona (ma non solo) con Lookman che si è fermato in allenamento. Una visita specialistica ha accertato una lesione di primo grado all’ inserzione distale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il nigeriano starà fuori circa tre settimane: oltre al Barça, salterà tre giornate di campionato, gli eventuali playoff di Champions e il quarto di Coppa Italia.