Joao può tornare a essere Felix? L'arrivo al Milan non sa di ultima spiaggia per chi ha solo 25 anni, ma di certo può rappresentare la svolta per una carriera partita con aspettative molto, forse troppo, alte. In rossonero troverà un allenatore portoghese che può toccare le corde giuste per farlo tornare importante: ecco come può impiegarlo