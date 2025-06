È stato senza dubbio il protagonista di queste prime settimane di calciomercato: dall'estero all'Italia, l'hanno cercato in tanti ma il Como ha fatto sempre muro. Su Sky Sport Insider, Marco Demicheli racconta come è andata la trattativa con l'Inter e cosa succederà nell'immediato futuro in riva al Lago: tra contratto e nuove prospettive