Bailey è come il vento e farà innamorare Roma

Bailey è un vento che cambia direzione, che sposta gli equilibri, che rompe i ritmi. Un’ala giamaicana che porta con sé la velocità, il dribbling e l’esperienza della Premier League, ma anche numeri che lo rendono molto più di un funambolo. Gasperini sa già dove posizionarlo, anche perché gli ricorda un giocatore che a Bergamo ha fatto le fortune della sua Atalanta