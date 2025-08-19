Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider mercato

Bailey è come il vento e farà innamorare Roma

Pier Francesco Monachino

Pier Francesco Monachino

©Ansa

Bailey è un vento che cambia direzione, che sposta gli equilibri, che rompe i ritmi. Un’ala giamaicana che porta con sé la velocità, il dribbling e l’esperienza della Premier League, ma anche numeri che lo rendono molto più di un funambolo. Gasperini sa già dove posizionarlo, anche perché gli ricorda un giocatore che a Bergamo ha fatto le fortune della sua Atalanta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ