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l'analisi

Juve o Milan: quale sarebbe la migliore squadra italiana per Goretzka

Valentino Della Casa
©IPA/Fotogramma

I dati dimostrano una completezza tecnica e atletica che in pochissimi hanno in tutta Europa. Goretzka ha deciso di terminare il suo contratto con il Bayern, cosa che lo renderà un'occasione importantissima da cogliere sul mercato. Juventus e Milan si stanno muovendo, ecco cosa cambierebbe con il suo arrivo

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