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Spalletti e la Juve che verrà: con la Champions cambia tutto
Alla Juventus bastano 8-9 punti per blindare la Champions, ma la corsa resta aperta e soprattutto decisiva. Perché il quarto posto non vale solo i conti, ma anche il futuro: dal mercato alle scelte di Spalletti, fino al destino degli attaccanti, tutto passa dalla qualificazione europea
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