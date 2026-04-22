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Spalletti e la Juve che verrà: con la Champions cambia tutto

Giovanni Guardalà

©Getty

Alla Juventus bastano 8-9 punti per blindare la Champions, ma la corsa resta aperta e soprattutto decisiva. Perché il quarto posto non vale solo i conti, ma anche il futuro: dal mercato alle scelte di Spalletti, fino al destino degli attaccanti, tutto passa dalla qualificazione europea

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