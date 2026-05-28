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Il Torino è pronto per il suo ritorno al futuro

Paolo Aghemo
©IPA/Fotogramma

Il Torino prova a ripartire dal passato per costruire il futuro. Il ritorno di Ventura accanto a Petrachi può segnare una nuova svolta nell’era Cairo: ritrovare identità, rilanciare il progetto tecnico e ricucire il rapporto con un ambiente sempre più distante. Sul tavolo anche la scelta del nuovo allenatore, tra Abate e Aquilani...

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