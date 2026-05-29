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Domenico Tedesco, un italiano di Germania a Bologna. Nel segno di Stella di Mare

Marco Demicheli

Marco Demicheli

Nato in Italia ma emigrato subito in Germania con la famiglia, Domenico Tedesco torna nel suo Paese dopo tante esperienze accumulate ma ancora una giovanissima età, appena 40 anni. Lo farà a Bologna, una città che ha sempre avuto nel destino

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