In occasione della presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha fatto anche il punto su quella che è stata la stagione passata, mentre non si è sbottonato sull'arrivo di Allegri : "Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo : conoscete le regole federali, è inutile continuare a chiedere. Posso non essere d'accordo con le regole, ma le rispetto. Finché ci sarò io potete stare comunque sereni". E a proposito di Conte ha spiegato: "Non bisogna dimenticare la sua grande capacità di di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto.

"Il centenario sarà celebrato per un anno, voglio festeggiare"

"Qualcuno diceva che è un anno in cui i club sono deboli, falso - ha aggiunto -. Quest'anno è stato un campionato incredibile perché tutte le squadre si sono attrezzate. Abbiamo avuto un Bologna molto forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri è come se avesse vinto uno scudetto e ha fatto un campionato a sé stante. Il punteggio finale non vuol dire nulla: è vero che certe volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma non è che ho visto questi super punteggi altrove. L'anno prossimo speriamo di ritornare su pista molto ben rodati, dopo questi 24 giorni di ritiro che faremo più una settimana a Castel Volturno prima della 1^ partita che vi annuncio sarà fuori, perché io devo dare il tempo dopo i concerti di far rizollare il campo. Il centenario del Napoli verrà celebrato tutto l'anno dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027 e io voglio festeggiare". Il prossimo lustro da presidente del Napoli sarà focalizzato sulle strutture: "Per il centro sportivo nuovo non ci saranno problemi, mentre i problemi ci sono con lo stadio". E sulle recenti dichiarazioni di Lukaku e De Bruyne: "Vedremo quando ci metteremo a lavorare cosa avranno da dire, vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà. E poi se dovranno andare via andranno via, qual è il problema? È pieno di calciatori in giro per il mondo".