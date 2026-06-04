De Laurentiis in conferenza stampa: "Allegri? Non posso ancora annunciare l'allenatore"
In occasione della presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, ha parlato il presidente del Napoli: "Conte è sempre stato all'altezza della situazione - ha spiegato -. Allegri? Oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo, conoscete le regole. Il centenario sarà celebrato con un anno di eventi, io voglio festeggiare durante quest'annata"
In occasione della presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto anche il punto su quella che è stata la stagione passata, mentre non si è sbottonato sull'arrivo di Allegri: "Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo: conoscete le regole federali, è inutile continuare a chiedere. Posso non essere d'accordo con le regole, ma le rispetto. Finché ci sarò io potete stare comunque sereni". E a proposito di Conte ha spiegato: "Non bisogna dimenticare la sua grande capacità di di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto.
"Il centenario sarà celebrato per un anno, voglio festeggiare"
"Qualcuno diceva che è un anno in cui i club sono deboli, falso - ha aggiunto -. Quest'anno è stato un campionato incredibile perché tutte le squadre si sono attrezzate. Abbiamo avuto un Bologna molto forte, una Lazio molto forte, una Roma che da quando è arrivato Ranieri è come se avesse vinto uno scudetto e ha fatto un campionato a sé stante. Il punteggio finale non vuol dire nulla: è vero che certe volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma non è che ho visto questi super punteggi altrove. L'anno prossimo speriamo di ritornare su pista molto ben rodati, dopo questi 24 giorni di ritiro che faremo più una settimana a Castel Volturno prima della 1^ partita che vi annuncio sarà fuori, perché io devo dare il tempo dopo i concerti di far rizollare il campo. Il centenario del Napoli verrà celebrato tutto l'anno dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2027 e io voglio festeggiare". Il prossimo lustro da presidente del Napoli sarà focalizzato sulle strutture: "Per il centro sportivo nuovo non ci saranno problemi, mentre i problemi ci sono con lo stadio". E sulle recenti dichiarazioni di Lukaku e De Bruyne: "Vedremo quando ci metteremo a lavorare cosa avranno da dire, vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà. E poi se dovranno andare via andranno via, qual è il problema? È pieno di calciatori in giro per il mondo".