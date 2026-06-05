In attesa dell'annuncio ufficiale del rinnovo con il club nerazzurro, l'allenatore ha rilasciato due interviste, alla Gazzetta e al Corriere, in cui ha affrontato da un lato i temi più calcistici, dall'altro, in un dialogo con Walter Veltroni, temi più intimi della sua esperienza, non solo sportiva. Una la certezza: l'Inter ha ancora fame di vittorie. E sull'addio di Dumfries: "Aveva una clausola e non potevamo fare niente per trattenerlo, troveremo una soluzione"