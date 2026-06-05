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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di venerdì 5 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

IL TABELLONE DEL MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

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Italiano a un passo dal Besiktas: a breve la firma

Vincenzo Italiano è sempre più vicino al Besiktas. Il club turco ha inviato nelle scorse ore una delegazione in Italia per discutere gli ultimi dettagli. A breve è attesa la firma, contratto biennale per l'allenatore che si è appena separato dal Bologna.

Gasperini fa muro: "Mancini? L'Inter può fare quello che vuole, ma lui resta"

L'allenatore della Roma ha, di fatto, tolto dal mercato Gianluca Mancini. Negli ultimi giorni l'Inter si era interessata alla sua situazione visto il rinnovo di contratto con i giallorossi (scadenza 2027) in stand-by. Gasperini però in un'intervista ha dichiarato: "Mancini non se ne va, l'ho detto anche a lui: l'Inter può fare quello che vuole, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane".

E Oblak è una pista non percorribile

Juventus e Atletico hanno parlato anche di Jan Oblak. I bianconeri cercano un portiere e il profilo dello sloveno interessa. Lo stipendio di 12 milioni di euro però è considerato troppo alto e la pista è difficile da percorrere. 

Da trattare il riscatto di Nico Gonzalez

Tra Juventus e Atletico Madrid in piedi anche un'altra trattativa, quella riguardante il riscatto di Nico Gonzalez. Simeone vorrebbe trattenere il giocatore, ma il club spagnolo vorrebbe abbassare il prezzo del riscatto fissato a 32 milioni di euro. 

Juventus, l’Atletico apre per Sorloth. E c’è il sì di Spalletti

La Juventus avanza per Alexander Sorloth: c'è l'apertura dell'Atletico Madrid alla cessione dell'attaccante e anche il sì di Spalletti all'operazione. L'allenatore bianconero ha già parlato con il giocatore.

Juventus, l'Atletico Madrid apre alla cessione di Sorloth

Juventus, l'Atletico Madrid apre alla cessione di Sorloth

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Chivu: "L'Inter ha ancora fame. Dumfries? Abbiamo piani A e B"

In attesa dell'annuncio ufficiale del rinnovo con il club nerazzurro, l'allenatore ha rilasciato due interviste, alla Gazzetta e al Corriere, in cui ha affrontato da un lato i temi più calcistici, dall'altro, in un dialogo con Walter Veltroni, temi più intimi della sua esperienza, non solo sportiva. Una la certezza: l'Inter ha ancora fame di vittorie. E sull'addio di Dumfries: "Aveva una clausola e non potevamo fare niente per trattenerlo, troveremo una soluzione"

Inter, Chivu a tutto campo in due interviste a Gazzetta e Corriere

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