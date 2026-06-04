Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mourinho al Real con Perez presidente: il Benfica conferma con un comunicato

Calciomercato

Il comunicato non è comparso sul sito ufficiale del club portoghese, bensì con un documento inviato alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários', visto che il Benfica è quotato in borsa. In caso di vittoria di Florentino Perez nelle elezioni del 7 giugno, Mourinho andrà al Real Madrid e i blancos sborseranno 15 milioni di clausola rescissoria da versare al Benfica

SFIDA PEREZ-RIQUELME: TUTTO SULLE ELEZIONI DEL REAL

Ora è praticamente certo: se Florentino Perez dovesse vincere le elezioni e restare presidente del Real Madrid, il nuovo allenatore sarà uno storico ritorno, ovvero José Mourinho. Dopo tante voci, conferme, smentite e un video di campagna elettorale che annunciava il ritorno di Mourinho, arriva una prima importantissima conferma: il comunicato del Benfica.

Il comunicato ufficiale del Benfica alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários'
Il comunicato ufficiale del Benfica alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários'

Clausola da 15 milioni di euro

Non è una nota apparsa sul sito ufficiale del club, ma 'dovuta' alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários', visto che il Benfica è quotato in borsa. Si tratta di una commissione — come tante analoghe in altri Paesi — che vigila sul mercato in terra portoghese. Il comunicato in questione non lascia spazio a dubbi: "Il Benfica informa che, nella sua candidatura a presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha espresso la ferma intenzione di ingaggiare l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix". Cioè Mou. E che "qualora vincesse le elezioni per la presidenza del club, l'ingaggio avverrà per un importo di 15 milioni di euro, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto di lavoro sportivo in essere". Non resta quindi che attendere: la data è il 7 giugno. Dopo quella data capiremo se lo Special One tornerà in blanco.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Mourinho al Real con Perez: il Benfica conferma

Calciomercato

Il comunicato non è comparso sul sito ufficiale del club portoghese, bensì con un documento...

Iraola ufficiale al Liverpool: "Un club speciale"

Calciomercato

Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo...

Besiktas, pressing per Italiano: contatti continui

turchia

Il club turco in pressing per ottenere il sì definitivo di Vincenzo Italiano. L'allenatore,...

ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore"

napoli

In occasione della presentazione dei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, ha parlato il...

Inter, Provedel è sempre più vicino: le news

Calciomercato

L'Inter si avvicina sempre più ad Ivan Provedel come secondo portiere: i Campioni d'Italia sono...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE