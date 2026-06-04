Il comunicato non è comparso sul sito ufficiale del club portoghese, bensì con un documento inviato alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários', visto che il Benfica è quotato in borsa. In caso di vittoria di Florentino Perez nelle elezioni del 7 giugno, Mourinho andrà al Real Madrid e i blancos sborseranno 15 milioni di clausola rescissoria da versare al Benfica

Ora è praticamente certo: se Florentino Perez dovesse vincere le elezioni e restare presidente del Real Madrid, il nuovo allenatore sarà uno storico ritorno, ovvero José Mourinho . Dopo tante voci, conferme, smentite e un video di campagna elettorale che annunciava il ritorno di Mourinho, arriva una prima importantissima conferma: il comunicato del Benfica.

Clausola da 15 milioni di euro

Non è una nota apparsa sul sito ufficiale del club, ma 'dovuta' alla 'Comissão do Mercado de Valores Mobiliários', visto che il Benfica è quotato in borsa. Si tratta di una commissione — come tante analoghe in altri Paesi — che vigila sul mercato in terra portoghese. Il comunicato in questione non lascia spazio a dubbi: "Il Benfica informa che, nella sua candidatura a presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha espresso la ferma intenzione di ingaggiare l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix". Cioè Mou. E che "qualora vincesse le elezioni per la presidenza del club, l'ingaggio avverrà per un importo di 15 milioni di euro, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto di lavoro sportivo in essere". Non resta quindi che attendere: la data è il 7 giugno. Dopo quella data capiremo se lo Special One tornerà in blanco.