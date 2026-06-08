Herber Hainer , presidente del Bayern Monaco , sembra chiudere ogni spiraglio su un possibile trasferimento di Michael Olise al Real Madrid . Il francese era stato accostato ai Blancos dopo le dichiarazioni di Florentino Perez che aveva annunciato un colpo 'galattico' da 150 milioni di euro . L'identikit sembrava corrispondere a Olise, ma Hainer in un'intervista alla Bild ha chiuso la porta al Real e non sembra disposto ad ascoltare offerte: "Se Florentino Perez vuole presentare un'offerta, può risparmiarsi la fatica".

Florentino Perez e il colpo 'galattico'

"Posso annunciarvi i primi tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries", ha esordito così Florentino Perez in piena campagna elettorale prima di vincere le elezioni per la presidenza del Real Madrid. A questa dichiarazione ha fatto seguito l'annuncio di un vero e proprio colpo 'galattico': "Presenterò un'offerta molto importante a un top club della Champions League per un giocatore di alto livello. Sarà una cifra record per il Real Madrid, la più alta mai spesa per un trasferimento, pari a 150 milioni di euro". Da qui il toto nomi per capire chi potesse essere e tra i principali indiziati anche Olise. Il presidente del Bayern però non è dello stesso avviso.