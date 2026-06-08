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Bayern Monaco, Hainer gela il Real: "Offerta per Olise? Florentino risparmi la fatica"

Calciomercato

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer, in un'intervista alla Bild, ha escluso a un eventuale addio di Michael Olise. Da giorni alcune indiscrezioni lo accostavano al Real Madrid dopo le dichiarazioni di Florentino Perez che aveva annunciato un colpo da 150 milioni di euro

FLORENTINO PEREZ VINCE LE ELEZIONI

Herber Hainer, presidente del Bayern Monaco, sembra chiudere ogni spiraglio su un possibile trasferimento di Michael Olise al Real Madrid. Il francese era stato accostato ai Blancos dopo le dichiarazioni di Florentino Perez che aveva annunciato un colpo 'galattico' da 150 milioni di euro. L'identikit sembrava corrispondere a Olise, ma Hainer in un'intervista alla Bild ha chiuso la porta al Real e non sembra disposto ad ascoltare offerte: "Se Florentino Perez vuole presentare un'offerta, può risparmiarsi la fatica".

Florentino Perez e il colpo 'galattico'

"Posso annunciarvi i primi tre acquisti: Mourinho, Konaté e Dumfries", ha esordito così Florentino Perez in piena campagna elettorale prima di vincere le elezioni per la presidenza del Real Madrid. A questa dichiarazione ha fatto seguito l'annuncio di un vero e proprio colpo 'galattico': "Presenterò un'offerta molto importante a un top club della Champions League per un giocatore di alto livello. Sarà una cifra record per il Real Madrid, la più alta mai spesa per un trasferimento, pari a 150 milioni di euro". Da qui il toto nomi per capire chi potesse essere e tra i principali indiziati anche Olise. Il presidente del Bayern però non è dello stesso avviso. 

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