Ma il vero colpo “galactico” deve ancora arrivare, e Florentino Perez l’ha promesso per martedì 9 giugno, giorno in cui presenterà la sua offerta ufficiale da 150 milioni di euro (sarebbe il colpo più costoso di sempre nella storia del Real Madrid) a un top club. Lo aveva garantito durante 'Horizonte', il programma di Iker Jimenez. Ma di chi si tratta? Alcuni nomi era stati esclusi dallo stesso Perez: "Non è Haaland, non è Olise, non è Doku". Non è tutto: Florentino aveva escluso anche la Premier League e, come tutti sanno in Spagna, diventa impraticabile imbastire trattative con Barcellona e Atletico Madrid. Ecco perché le necessità a centrocampo fanno pensare al Psg e ai nomi di Vitinha e Joao Neves. Altre piste portano ad un'altra coppia dei parigini, ma in attacco: uno dei nomi è quello di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista di una super stagione in doppia cifra tra gol e assist. Un'ala come Désiré Doué, un altro dei gioielli della squadra di Luis Enrique. Come scrive Marca, tuttavia, non va depennato dalla lista il nome di Michael Olise nonostante fosse stato negato da Perez. Sarebbe lui il giocatore desiderato dal presidente secondo il quotidiano spagnolo, difficile però convincere il Bayern Monaco. Ancora poche ore e scopriremo il colpo misterioso...