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Inter, stand-by per Palestra. Si cerca l'intesa per Provedel. Le news di calciomercato

Calciomercato

L'Inter vuole Palestra ma la trattativa con l'Atalanta per il momento è in stand-by: i nerazzurri ritengono le richieste della Dea eccessive. Nel frattempo si cerca l'intesa per Provedel, individuato come il nome giusto per la porta

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L'Inter è molto attiva in questi primi giorni di giugno e sta trattando su più fronti. Per quanto riguarda Palestra, per il momento la trattativa è in stand-by. I nerazzurri hanno offerto all'Atalanta 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Dea chiede 50 milioni, a prescindere dai bonus. L'Inter giudica la propria offerta adeguata e le richieste dell'Atalanta troppo alte e per questo si è arrivati a un momentaneo stallo.

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Gli aggiornamenti sul portiere

Nel frattempo il club campione d'Italia lavora anche sul portiere. L'obiettivo resta Provedel della Lazio, individuato come il profilo giusto per qualità ed esperienza per affiancare Josep Martinez. Nel corso di questa settimana sono attesi nuovi aggiornamenti, con i nerazzurri che sperano di trovare l'intesa.

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