L'Inter è molto attiva in questi primi giorni di giugno e sta trattando su più fronti. Per quanto riguarda Palestra, per il momento la trattativa è in stand-by. I nerazzurri hanno offerto all'Atalanta 40 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Dea chiede 50 milioni, a prescindere dai bonus. L'Inter giudica la propria offerta adeguata e le richieste dell'Atalanta troppo alte e per questo si è arrivati a un momentaneo stallo.

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