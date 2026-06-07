Dumfries e l'Inter si separano. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio durante il Festival della Serie A di Parma. "Posso confermare che Dumfries è andato, aveva questa clausola e aveva il desiderio di andare. Una richiesta legittima ma io sono contento per lui, so come è arrivato e cosa ha dato all'Inter. Una storia che è finita bene, ora gli auguriamo il meglio al Real Madrid", ha spiegato il direttore. Parlando sempre di mercato, l'Inter continua a monitorare diversi profili in entrata, tra cui quello di Solet dell'Udinese. "In difesa qualcosa faremo, semplicemente anche prettamente anche per un discorso numerico. Solet lo stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia ma ne stiamo seguendo anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione", ha precisato Ausilio.

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