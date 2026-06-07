Calciomercato Inter, Ausilio: "Dumfries via, trattiamo Curtis Jones, Solet ci interessa"inter
Dal Festival della Serie A di Parma, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato del mercato. In uscita, Dumfries andrà via. "Gli auguriamo il meglio al Real", ha spiegato Ausilio che poi ha ribadito l'interesse dei nerazzurri per Curtis Jones e Solet: "Li stiamo seguendo"
AUSILIO: "VOGLIAMO TENERE CALHANOGLU, STANKOVIC PRESENTE E FUTURO"
Dumfries e l'Inter si separano. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio durante il Festival della Serie A di Parma. "Posso confermare che Dumfries è andato, aveva questa clausola e aveva il desiderio di andare. Una richiesta legittima ma io sono contento per lui, so come è arrivato e cosa ha dato all'Inter. Una storia che è finita bene, ora gli auguriamo il meglio al Real Madrid", ha spiegato il direttore. Parlando sempre di mercato, l'Inter continua a monitorare diversi profili in entrata, tra cui quello di Solet dell'Udinese. "In difesa qualcosa faremo, semplicemente anche prettamente anche per un discorso numerico. Solet lo stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia ma ne stiamo seguendo anche altri. Ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della stagione", ha precisato Ausilio.
Potrebbe interessarti
Inter, weekend di stallo per Palestra
Ausilio: "Curtis Jones lo seguiamo da gennaio, questa estate ci proveremo"
Passando al centrocampo, uno degli obiettivi che l'Inter segue con maggiore attenzione è Curtis Jones. In merito all'inglese, Ausilio ha voluto ribadire: "L'interesse per questo ragazzo c'era a gennaio e c'è anche adesso. È un giocatore che stiamo seguendo, non ci siamo nascosti. La trattativa a gennaio avevamo provato a farla ma ci proveremo ancora questa estate".
Mkhitaryan verso il rinnovo, valutazioni su De Vrij
Per quanto riguarda la situazione scadenze, in particolare i casi di Mkhitaryan e De Vrij, Ausilio ha voluto fare il punto: "Con Mkhitaryan stiamo negoziando, non è un mistero. Penso che a breve avremo un punto di incontro e la nostra intenzione è andare avanti ancora un altro anno assieme. Su De Vrij, invece, stiamo facendo delle valutazioni. Vediamo con calma, il campionato inizia a metà agosto e dopo le vacanze ci riaggiorneremo con lui per discutere di futuro con lui".