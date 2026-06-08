Non solo Kessié: la Juventus continua la sua ricerca di un portiere e di un centravanti. Dibu Martinez è in vantaggio su Vicario ma resta lo scoglio dell'ingaggio, mentre Sorloth è il più vicino in attacco, ma ci sarà da trovare un accordo con l'Atletico Madrid per il prezzo

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e il Dibu Martinez resta in pole. La trattativa per l'argentino è in corso, ma ancora l'accordo. Sabato 13 giugno, però, è atteso in Italia l'agente del portiere dell'Aston Villa, chiaro segnale di come la trattativa stia per entrare sempre più nel vivo. Lo scoglio più grande riguarda l'ingaggio, visto che Martinez ha un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro a stagione.