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Juventus, raggiunto l'accordo con Dibu Martinez. Ora si tratta con l'Aston Villa

Calciomercato

Il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico

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La Juventus si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con il giocatore, con l'argentino che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra, per favorire il suo trasferimento alla Juve (step che ritiene fondamentale per la sua carriera per vincere trofei). 

Ora si tratterà con l'Aston Villa

Il secondo passo, ora, ora è trattare con l'Aston Villa per trovare l'intesa economica. La volontà dei bianconeri, inoltre, sarebbe quella di non pagare il costo per il suo cartellino, considerata l'età del giocatore (34 anni). In alternativa, la Juventus sarebbe pronta a virare su altri profili.

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