La Juventus continua a monitorare per Sorloth per l'attacco. I bianconeri valutano il norvegese attorno ai 25 milioni di euro , con l'aggiunta di eventuali bonus che porterebbero il totale a 30 milioni. La dirigenza è al lavoro con l'Atletico Madrid per abbassare le richieste più alte degli spagnoli per l'attaccante classe 1995, reduce da una stagione da 19 gol in 49 presenze tra Liga e Champions League.

L'attaccante ha già detto sì alla Juve

Tra i vari profili seguiti dalla Juventus per l'attacco, Sorloth è quello più vicino. La trattativa con l'Atletico Madrid ha tempi lunghi, con il nodo principale legato al costo del cartellino. Ma il club spagnolo ha deciso di cederlo e la Juve ha già l'ok del giocatore.