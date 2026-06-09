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Juventus, Sorloth valutato 25 milioni più bonus: si lavora con l'Atletico

Calciomercato

Juve al lavoro per Sorloth. Si tratta con l'Atletico Madrid per cercare di abbassare le alte richieste degli spagnoli per l'attaccante, che i bianconeri valutano attorno ai 25 milioni di euro (30 bonus compresi)

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La Juventus continua a monitorare per Sorloth per l'attacco. I bianconeri valutano il norvegese attorno ai 25 milioni di euro, con l'aggiunta di eventuali bonus che porterebbero il totale a 30 milioni. La dirigenza è al lavoro con l'Atletico Madrid per abbassare le richieste più alte degli spagnoli per l'attaccante classe 1995, reduce da una stagione da 19 gol in 49 presenze tra Liga e Champions League.

L'attaccante ha già detto sì alla Juve

Tra i vari profili seguiti dalla Juventus per l'attacco, Sorloth è quello più vicino. La trattativa con l'Atletico Madrid ha tempi lunghi, con il nodo principale legato al costo del cartellino. Ma il club spagnolo ha deciso di cederlo e la Juve ha già l'ok del giocatore.

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