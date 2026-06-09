Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni per Solet e Atta

Inter e Udinese si sono incontrate, nella giornata di martedì 9 giugno, nella sede del club nerazzurro. In forma preliminare, l'Inter ha chiesto informazioni per Oumar Solet e Arthur Atta, due dei giocatori più interessanti di proprietà del club friulano. Nel frattempo, i club hanno definito anche la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello

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