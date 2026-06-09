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Inter, incontro con l'Udinese: chieste informazioni per Solet e Atta

Calciomercato
©Ansa

Inter e Udinese si sono incontrate, nella giornata di martedì 9 giugno, nella sede del club nerazzurro. In forma preliminare, l'Inter ha chiesto informazioni per Oumar Solet e Arthur Atta, due dei giocatori più interessanti di proprietà del club friulano. Nel frattempo, i club hanno definito anche la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello

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L'Inter vuole rinforzarsi dopo il double Scudetto-Coppa Italia della scorsa stagione e guarda in casa Udinese. Nella giornata di martedì 9 giugno, i rappresentanti dei due club si sono incontrati nella sede dei nerazzurri, che hanno chiesto informazioni su Oumar Solet, obiettivo di lunga data dell'Inter, e Arthur Atta. Si tratta di un incontro preliminare in cui l'Inter ha manifestato il proprio interesse nei confronti dei due giocatori bianconeri.

Definito anche il futuro del giovane Marello

Durante l'incontro, i due club hanno anche avuto modo di definire il futuro di Mattia Marello, terzino classe 2008 che ha giocato nell'ultima stagione con la Primavera dell'Inter in prestito dall'Udinese. I nerazzurri hanno fatto sapere di voler riscattare il cartellino del ragazzo, che ha convinto la dirigenza interista.

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