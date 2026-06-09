Era Julian Alvarez il giocatore per il quale Florentino Perez aveva offerto 150 milioni per portarlo al Real. A rivelarlo è stato lo stesso club tramite un comunicato, nel quale è stato reso noto anche che l'Atletico Madrid ha rifiutato l'offerta

Ogni promessa (elettorale) è debito. E così Florentino Perez, da poco confermato come presidente del Real Madrid, ha dovuto rivelare per quale giocatore era pronta un'offerta da 150 milioni di euro in caso di vittoria delle elezioni (come aveva dichiarato durante la sua campagna). Si tratta di Julian Alvarez, attaccante argentino dell'Atletico Madrid. "Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore Julian Alvarez - si legge nel comunicato della società che ha anche già reso nota la risposta dell'Atletico -. Dopo averla studiata e valutata, l'Atletico Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".