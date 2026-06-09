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Il Real Madrid vuole Calafiori: primo contatto di calciomercato con l’Arsenal

Calciomercato

Interesse del Real Madrid per Riccardo Calafiori. Confermate le anticipazioni di AS, secondo cui i Blancos hanno chiesto informazioni all'Arsenal per il difensore italiano che già conosce Mourinho, prossimo allenatore del Real. Al momento le parti non sono andate oltre una telefonata

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Il Real Madrid continua a essere molto attivo sul mercato e ha un nuovo obiettivo per la difesa: Riccardo Calafiori. I Blancos avrebbero avuto un primo contatto esplorativo con l'Arsenal per capire se ci sono aperture da parte dei Gunners per il difensore, tra i protagonisti della stagione culminata con la vittoria della Premier League. L'eventuale operazione sarebbe seguita in prima persona da Alessandro Lucci, agente del giocatore, già decisivo nell'estate che portò Calafiori dal Bologna all'Arsenal.

Al Real Madrid ritroverebbe Mourinho

Dietro l'interesse del Real c'è anche José Mourinho, che sta per tornare sulla panchina madridista. L'allenatore portoghese conosce Calafiori dai tempi della Roma, dove il difensore è cresciuto. I due si ritroverebbero dopo l’esperienza insieme in giallorosso, che però non è stata tra le più positive. Il classe 2002 era infatti tra gli 'epurati' dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt in Europa League, ma il loro rapporto è sempre stato buono. Da allora, la sua carriera è decollata tra Basilea, Bologna (soprattutto), e la 'chiamata' della Premier League. Un giocatore che nella stagione appena trascorsa è stato pedina importante delle rotazioni dell'Arsenal di Arteta campione d'Inghilterra e finalista in Champions League.

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