Nuovi contatti tra la società giallorossa e il Bayer Leverkusen per il classe 2007, che ha dato la sua priorità a trasferirsi in Italia nella Capitale. Da registrare la concorrenza inglese del Sunderland, dell'ex dirigente della Roma Ghisolfi

Alajbegovic vuole la Roma e la Roma vuole Alajbegovic. La società giallorossa ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco, per il quale c'è anche l'ok di Gian Piero Gasperini. Il costo è importante attorno ai 30 milioni di euro ma, dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini.