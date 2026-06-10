Rafael Leao torna a parlare del suo futuro. Intervistato dall'emittente portoghese 'Rtp', l'attaccante rossonero è stato ancora una volta esplicito: "Al Milan ho già conquistato ciò che ambivo. Se dovesse succedere, me ne andrei da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare"

Non è la prima volta nelle ultime settimane che Leao lascia intendere una possibile separazione dal Milan . Già pochi giorni fa il numero 10 rossonero aveva parlato chiaro , spiegando di sentire di aver dato tanto al club e di essere arrivato forse al momento giusto per valutare una nuova esperienza. All'emittente portoghese Rtp, Leao ha ribadito il concetto con ancora più chiarezza: "Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrei da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".

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"Ronaldo sarà sempre un idolo. Sui Mondiali..."

Leao, impegnato con il Portogallo, ha anche parlato del Mondiale: "Vincere i Mondiali credo sia la realizzazione di ogni calciatore. Non c'è niente di più importante che vincere una competizione grande come i Mondiali". Spazio anche per parlare del suo compagno di squadra, Cristiano Ronaldo: "È un idolo, lo sarà sempre. Sarà un idolo anche per i miei figli, è un idolo, ad esempio, anche di mio fratello".